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  11 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Список смартфонов с самым сильным и самым слабым уровнем излучения

CA-NEWS (CA) -  Эксперты аналитической компании Statista составили рейтинг смартфонов с самым высоким и самым слабым уровнем электромагнитного излучения. В своем исследовании компания использовала данные немецкого ведомства по радиационной защиты (Bundesamt für Strahlenschutz).

На первом месте среди смартфонов с самым сильным излучением оказался Xiaomi Mi A1, уровень излучения которого равен 1,75 ватта на кг.

На втором месте оказался OnePlus 5T (1,68 ватта на кг), на третьем — Xiaomi Mi Max 3 (1,58 ватта на кг). Также в первую пятерку попали OnePlus 6T (1,55), HTC U12 life (1,48). А 6-ю строчку в рейтинге занимает: Xiaomi Mi Mix 3 с уровнем излучения в 1,45 ватт на кг.

Iphone 7 занимает в рейтинге 9-е место с уровнем излучения = 1,38 ватт на кг, а Iphone 8 расположился на 14-й строчке (1,32 ватт).

*полный список смартфонов с самым высоким уровнем электромагнитного излучения по версии Statista

Screenshot-2019-2-11 Statista опубликовала рейтинг самых вредных для здоровья смартфонов

В рейтинге смартфонов с самым слабым уровнем электромагнитного излучения лидируют Samsung Galaxy Note 8 и ZTE Axon Elite. Уровень их излучения равен = 0, 17 ватт на кг.

Следующую строчку в рейтинге занимает LG G7 и Samsung Galaxy A8 = 0, 24 ватт на кг.
Samsung Galaxy S8+ и Samsung Galaxy S7 Edge замыкают тройку лидеров с самым слабым излучением, с уровнем излучения в 0, 26 ватт на кг.

*полный список смартфонов с самым низким уровнем излучения по версии Statista

Screenshot-2019-2-11 Statista опубликовала рейтинг самых вредных для здоровья смартфонов(1)

SAR — это удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии в тканях человеческого тела за одну секунду с единицей измерения ватт на килограмм (Вт/кг). Данным показателем принято определять уровень вредного воздействия мобильных телефонов, и во времена, когда сотовая связь только становилась частью повседневной жизни, на него обращали больше внимания, чем сейчас, отмечает 3DNews.

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