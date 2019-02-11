В Венесуэле начались самые масштабные в истории страны учения

CA-NEWS (CA) - Глава Венесуэлы Николас Мадуро в воскресенье, 10 февраля, на базе Гуаикайпуро (штат Миранда) возглавил самые масштабные в истории страны гражданско-военные учения, получившие название "Двухсотлетие Ангостуры 2019", передает Deutsche Welle.

Наряду с Мадуро за маневрами наблюдали министр обороны страны Владимир Падрино Лопес, а также командующий стратегическими операциями ВС Венесуэлы Ремиджио Себальос.

Они, в частности, проверили оперативную готовность переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла-С", разработанного российским конструкторским бюро в Коломне, а также спаренных зенитных установок ЗУ-23, производство которых было налажено еще в СССР.

#EnVivo ???? | “Aquí están los soldados de Bolívar que les harían pagar caro al imperio estadounidense cualquier osadía de tocar el sagrado suelo de la Patria venezolana”, enfatizó el jefe de Estado @NicolasMaduro #BicentenarioDeAngostura2019 pic.twitter.com/kMpLnYW8Yj — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) 10 февраля 2019 г.

В маневрах, которые продлятся до 15 февраля, принимают участие как вооруженные силы страны, так и Боливарианская национальная полиция.

21 января Верховный суд Венесуэлы объявил Национальную ассамблею (парламент страны) неконституционным органом. Большинство в парламенте представляли оппозиционные партии, депутаты отказались останавливать работу. Такое решение суда стало причиной для массовых протестов.

Глава находящегося под контролем оппозиции парламента Венесуэлы 35-летнего Хуана Гуайдо призвал вооруженные силы не подчиняться главе государства, обвинив его в узурпации власти, и пригласил народ выйти на митинг в поддержку парламента.

23 января на многотысячном митинге оппозиции в Каракасе ​спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя главой государства на период действия временного правительства в стране.