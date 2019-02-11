В Великобритании объявили победителей кинопремии BAFTA

- Азия и мир, общество
- 11:44, 11 февраля 2019
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CA-NEWS (CA) - 72-я церемония награждения лауреатов главной кинопремии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) прошла в воскресенье, 10 февраля в Лондоне, сообщает Би-би-си.
Исторический фильм "Фаворитка" греческого режиссера Йоргоса Лантимоса получил наибольшее количество наград BAFTA.. Картина завоевала семь наград.
На втором месте - драма мексиканского режиссера Альфонса Куарона "Рома", завоевавшая четыре награды.
Фильм "Фаворитка" получил награду в том числе за лучший фильм, оригинальный сценарий, дизайн костюма, прически и макияж. Всего картина была заявлена в 12 номинациях.
Английская актриса Оливия Колман получила премию BAFTA в номинации "Лучшая женская роль", сыграв британскую королеву Анну в "Фаворитке".
Лучшей актрисой второго плана была признана Рэйчел Вайс, которая исполнила в "Фаворитке" роль Сары Черчилль - близкой подруги королевы.
Награда за лучшую мужскую роль досталась Рами Малеку, который исполнил роль вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри в биографической ленте "Богемская рапсодия".
Малек ранее был удостоен за эту роль "Золотого глобуса", а также номинирован на "Оскар".
Ежегодная церемония награждения победителей прошла в лондонском Альберт-холле.
Премию BAFTA часто называют индикатором предстоящего голосования жюри Американской киноакадемии. Вручение "Оскаров" в этом году состоится 24 февраля.
Среди гостей церемонии были голливудские звезды первой величины. При этом Леди Гага, сыгравшая с Брэдли Купером в картине "Звезда родилась", в Лондон не приехала: она предпочла церемонию награждения музыкальными премиями "Грэмми", которая прошла в США в один день с BAFTA.