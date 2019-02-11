В Великобритании объявили победителей кинопремии BAFTA

CA-NEWS (CA) - 72-я церемония награждения лауреатов главной кинопремии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) прошла в воскресенье, 10 февраля в Лондоне, сообщает Би-би-си.

Исторический фильм "Фаворитка" греческого режиссера Йоргоса Лантимоса получил наибольшее количество наград BAFTA.. Картина завоевала семь наград.

На втором месте - драма мексиканского режиссера Альфонса Куарона "Рома", завоевавшая четыре награды.

Фильм "Фаворитка" получил награду в том числе за лучший фильм, оригинальный сценарий, дизайн костюма, прически и макияж. Всего картина была заявлена в 12 номинациях.

Английская актриса Оливия Колман получила премию BAFTA в номинации "Лучшая женская роль", сыграв британскую королеву Анну в "Фаворитке".

Лучшей актрисой второго плана была признана Рэйчел Вайс, которая исполнила в "Фаворитке" роль Сары Черчилль - близкой подруги королевы.

Награда за лучшую мужскую роль досталась Рами Малеку, который исполнил роль вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри в биографической ленте "Богемская рапсодия".

Малек ранее был удостоен за эту роль "Золотого глобуса", а также номинирован на "Оскар".

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Ежегодная церемония награждения победителей прошла в лондонском Альберт-холле.

Премию BAFTA часто называют индикатором предстоящего голосования жюри Американской киноакадемии. Вручение "Оскаров" в этом году состоится 24 февраля.

Среди гостей церемонии были голливудские звезды первой величины. При этом Леди Гага, сыгравшая с Брэдли Купером в картине "Звезда родилась", в Лондон не приехала: она предпочла церемонию награждения музыкальными премиями "Грэмми", которая прошла в США в один день с BAFTA.