Гражданка Узбекистана заняла 2-место на международном конкурсе красоты матерей-одиночек

CA-NEWS (UZ) - Гражданка Узбекистана Тамила Ходжаева приняла участие в международном конкурсе красоты Miss Global International, сообщают СМИ. Конкурс проводится уже шестой раз.

Ежегодно за главный приз борются сразу 50 участниц. Конкурс проходит на Филиппинах. В этом году на конкурсе почетное второе место заняла гражданка Узбекистанаа Тамила Ходжаева, а победительницей конкурса стала 23-летняя американка Памела Урбина.

Как отмечается, рост Тамилы составляет 177 сантиметров. Модель не только обладательница титула на конкурсе красоты, но и вокалистка.

Торжественное награждение победительниц состоится 11 февраля. Награждать участниц будут члены компании PSL Entertainment Production.