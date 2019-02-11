РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Гражданка Узбекистана заняла 2-место на международном конкурсе красоты матерей-одиночек

CA-NEWS (UZ) -  Гражданка Узбекистана Тамила Ходжаева приняла участие в международном конкурсе красоты Miss Global International, сообщают СМИ. Конкурс проводится уже шестой раз.

Ежегодно за главный приз борются сразу 50 участниц. Конкурс проходит на Филиппинах. В этом году на конкурсе почетное второе место заняла гражданка Узбекистанаа Тамила Ходжаева, а победительницей конкурса стала 23-летняя американка Памела Урбина.

Как отмечается, рост Тамилы составляет 177 сантиметров. Модель не только обладательница титула на конкурсе красоты, но и вокалистка.

Торжественное награждение победительниц состоится 11 февраля. Награждать участниц будут члены компании PSL Entertainment Production.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Президент вновь остался недоволен работой канализационной системы Ашхабада
  • В Узбекистане может появиться игорная зона
  • Власти Казахстана планируют перенести перепись населения на 2020 год
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×