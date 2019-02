В Лос-Анджелесе названы лауреаты премии Grammy

CA-NEWS (CA) - В Лос-Анджелесе 10 февраля назвали лауреатов музыкальной премии Grammy, сообщает CBS.

В категории «Песня года» награду получил трек This Is America американского исполнителя Childish Gambino (Дональд Гловер), который написал его в соавторстве со шведским композитором Людвигом Гёренсеном и американцем Джеффри Ламаром Уильямсом, больше известным как Янг Таг.

Grammy в разделе поп-музыки завоевали Леди Гага, Ариана Гранде и кантри-певец Вилли Нельсон. «Лучшим вокальным поп-альбомом» стал Sweetener Арианы Гранде. Певица не пришла за наградой, протестуя против «диктата» продюсера премии Кена Эрлика в вопросе выбора песни для церемонии.

Среди рэперов статуэтки завоевали Кендрик Ламар, Джей Рок, Future и Джеймс Блейк с треком King's Dead в номинации «Лучшее рэп-выступление», а также Childish Gambino. Они опередили также претендовавших на награды певицу Cardi B, музыканта Дрейка, Кристину Агилеру и других.

Фильм «Черная пантера», претендующий на премию «Оскар» в семи номинациях, получил Grammy в категории «Лучшие саундтреки для визуальных СМИ».

⇳

Список лауреатов Grammy:

Запись года: This Is America — Childish Gambino

Альбом года: Golden Hour — Kacey Musgraves

Песня года: This Is America — Childish Gambino

Продюсер года: Фаррелл Уильямс

Лучший новый исполнитель: Dua Lipa

Лучшее сольное поп-исполнение: Joanne (Where Do You Think You're Goin'?) — Lady Gaga

Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой: Shallow — Lady Gaga & Bradley Cooper

Лучший вокальный поп-альбом: Sweetener — Ariana Grande

Лучшее рок-исполнение: When Bad Does Good — Chris Cornell

Лучшая песня в стиле рок: Masseduction — St. Vincent

Лучший рок-альбом: From The Fires — Greta Van Fleet

Лучшая R&B-песня: Boo'd Up — Ella Mai

Лучший современный урбан-альбом: Everything Is Love — The Carters

Лучший R&B-альбом: H.E.R. — H.E.R.

Лучшее рэп-исполнение: King's Dead — Kendrick Lamar, Jay Rock, Future & James Blake; Bubblin — Anderson .Paak

Лучшее песенное-/рэп исполнение: This Is America — Childish Gambino

Лучшая рэп-песня: God's Plan — Drake

Лучший рэп-альбом: Invasion Of Privacy — Cardi B

Лучший сборник саундтреков к фильму: The Greatest Showman

Лучший альбом, являющийся саундтреком к фильму: Black Panther — Ludwig Göransson

Лучшая песня, написанная для кино и телевидения: Shallow — Lady Gaga & Bradley Cooper («Звезда родилась»)

Лучшая танцевальная запись: Electricity — Silk City & Dua Lipa feat. Diplo & Mark Ronson

Лучшее музыкальное видео: This Is America — Childish Gambino