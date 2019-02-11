РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Таджикистан привлек $645 млн иностранных инвестиций в 2018 году

CA-NEWS (TJ) -  Иностранные инвесторы в прошлом году вложили в экономику Таджикистана 645 миллионов долларов, из которых более половины являются прямыми инвестициями, передает Азия Плюс.

В 2018 году Таджикистаном привлечено иностранных инвестиций на сумму 6,1 млрд. сомони или $645 млн, из которых 3 млрд. или $326 млн. являются прямыми иностранными инвестициями, сообщает Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом РТ.

В целом в настоящий момент в республике реализуются 69 инвестиционных проектов на общую сумму 30,5 млрд. сомони или $3,23 млрд.

Среди них 23 грантовых проекта, 12 кредитных и 34 проекта со смешанным финансированием.

С начала реализации этих проектов до 1 января этого года освоена половина суммы от общего объема этих проектов – 15,5 млрд. сомони ($1,64 млрд.).

В частности, в прошлом году освоено 3,9 млрд. сомони ($418,6 млн.), что составляет 96% запланированного объема.

Реализуемые проекты финансируются Азиатским банком развития ($743 млн.), Всемирным банком ($594 млн.), Эксимбанком Китая ($467 млн.), Европейским банком реконструкции и развития ($403 млн.), Исламским банком развития ($148,6 млн.) и другими.

За счет этих инвестиций осуществляются 9 проектов в сфере образования и социальной защиты населения, 23 проекта в сельском хозяйстве и ирригации, 11 проектов в сфере энергетики, 16 проектов в транспортной отрасли, а также проекты в других отраслях.

Напомним, правительство Таджикистана для реализации инвестиционных проектов в ближайшие три года планирует привлечь около $777 млн. Эти средства будут привлекаться в рамках Программы государственных внешних заимствований на 2019-2021 годы.

В частности, в течение наступившего года намечено привлечение $261,8 млн., в 2020 году - $255,9 млн. и в 2021 году - $258,6 млн.

Заемщиком по этим кредитам выступает правительство, однако фактическое обслуживание и возврат средств будет осуществляться хозяйствующими субъектами страны.

Эти средства планируется привлекать у международных и региональных финансовых институтов.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Власти Казахстана планируют перенести перепись населения на 2020 год
  • Более 50 тыс. жителей штата Вашингтон остались без света из-за снегопада
  • Президент вновь остался недоволен работой канализационной системы Ашхабада
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×