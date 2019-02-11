Сирийская оппозиция штурмует последний оплот ИГ на востоке Сирии

CA-NEWS (CA) - Поддерживаемые США силы сирийской оппозиции 10 февраля сообщили, что ведут ожесточенные бои за последний оплот группировки "Исламское государство" на востоке страны, рядом с иракской границей, сообщает Би-би-си.

Представитель Демократических сил Сирии - группировки, оппозиционной президенту Сирии Башару Асаду, - заявил агентству Associated Press, что в боях им противостоят самые опытные джихадисты.

Еще два года назад силы ИГ контролировали огромные территории Сирии и Ирака. Однако в настоящее время оставшиеся силы группировки удерживают лишь небольшой участок сирийской провинции Дейр-эз-Зор на границе с Ираком.

Накануне представитель Демократических сил Сирии Мустафа Бали объявил, что после недельной паузы, потребовавшейся для эвакуации примерно 20 тысяч мирных жителей, начинается наступление, которое, по его выражению, "раздавит ИГ".

Он сообщил Associated Press: "Идут ожесточенные бои. Там остаются самые опытные [бойцы], которые держат оборону. Исходя из этого, можете себе представить, насколько там яростное и масштабное сражение".

За последние месяцы боевики из "Демократических сил Сирии" при поддержке американской авиации выбили ИГ из городов и деревень на северо-востоке Сирии.

В 2014 году "Исламское государство", первоначально известное как ИГИЛ, объявило о создании так называемого халифата, который простирался от Сирии до Ирака и по размеру был эквивалентен территории Великобритании.

На контролируемой группировкой территории проживали 7,7 млн человек.

В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что боевиков ИГ практически не осталось, и объявил о выводе 2 тысяч американских военных из Сирии.

В начале февраля 2019-го Трамп заявил: "Вскоре, наверное, на следующей неделе, будет объявлено, что мы взяли 100% халифата".

Но это не полная картина: ИГ по-прежнему удерживает еще один клочок территории, и никуда не делись" спящие" подпольные ячейки группировки, отмечает Би-би-си.