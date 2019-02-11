Самолёт «Эйр Астаны» вынужденно сел в Минске: 14 пассажиров ещё ждут вылета

CA-NEWS (KZ) - Самолёт "Эйр Астаны", выполнявший рейс КС903 по маршруту Атырау – Амстердам, по технической причине совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска, сообщает informburo со ссылкой на департамент по корпоративным коммуникациям авиакомпании.

Инцидент произошёл 10 февраля в 11:31. Посадка прошла в штатном режиме. Рейс КС 903 отменили. Большую часть пассажиров доставили к месту назначения другие перевозчики, остальных пассажиров вывезут сегодня.

"Из 80 пассажиров сегодня вывезут 14, остальные уже вывезены. На месте находится представитель авиакомпании, направленный из Москвы", – сообщили в авиакомпании.

В настоящее время воздушное судно находится в Минске. Инженеры авиакомпании направились в аэропорт Минска для выявления и устранения неисправности.