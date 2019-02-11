Более 300 земельных участков незаконно выдали в Мангистауской области

CA-NEWS (KZ) - Акиматы в Мангистауской области выдали более 300 земельных участков в пользование незаконно, пишет "Лада". Об этом сообщили в управлении по контролю за использованием и охраной земель Мангистауской области.

По вопросу нарушений со стороны акиматов районов и сельских округов региона было проведено совещание под председательством заместителя акима Мангистауской области Руслана Сакеева.

В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Земельного кодекса Республики Казахстан, предоставление участков или права аренды участков, находящихся в государственной собственности и не предоставленных в землепользование, осуществляется на торгах (конкурсах, аукционах), за исключением случаев, установленных кодексом.

Однако, с грубым нарушением требований правовой нормы, решением акиматов, земельные участки были переданы без аукциона.

- Акиматом Жанаозена в 2016 году без аукциона было предоставлено 18 земельных участков, акиматом села Бейнеу в 2017 году - 31 земельный участок, акиматом села Курык - три земельных участка. Акиматами сел Акшукур, Саин Шапагатов и города Форт-Шевченко в период с 2016 по 2017 годы были незаконно переданы 295 земельных участков, - сообщили в управлении по контролю за использованием и охраной земель.

В настоящее время управлением поданы иски в судебные органы о возврате участков в государственную собственность.

- Были выявлены факты незаконного предоставления 37 земельных участков на праве аренды для ведения крестьянского или фермерского хозяйства акиматом Мангистауского района, то есть в соответствии с законом порядок проведения конкурса не соблюден. В соответствии с этим управлением поданы и рассматриваются иски в суд о признании недействительными решений и договоров о предоставлении незаконно предоставленных земельных участков сельскохозяйственного назначения, - отметили в управлении.

В настоящее время отменены решения по предоставлению земли и возвращены участки общей площадью 1,53 га.

Напомним, ранее сообщалось о возращении земельных участков в Мангистауской области в государственную собственность.