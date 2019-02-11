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  11 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Из-за изношенности кабелей в жилых домах Ашхабада отключается электричество

CA-NEWS (TM) -  В Ашхабаде во многих жилых домах отключается электричество из-за изношенности кабелей и оборудования, сообщает Хроники Туркменистана.

5 февраля в двух многоквартирных домах по улице Шевченко почти сутки не было подачи электроэнергии.

8 февраля с 8 часов утра нет электричества в ряде домов в мкр. Парахат-2. Там взорвался проложенный под землей электрический кабель. Примерно через час неподалеку произошёл еще один взрыв кабеля и на месте образовалась небольшая воронка.

Местные жители жалуются, что городские службы энергоснабжения заняты лишь “латанием дыр”. После любого дождя или ветра то в одном, то в другом месте города отключается свет. Как признают сами работники энергоснабжения, аварии случаются из-за износа или некачественной прокладки линий электроснабжения.

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