Из-за изношенности кабелей в жилых домах Ашхабада отключается электричество

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде во многих жилых домах отключается электричество из-за изношенности кабелей и оборудования, сообщает Хроники Туркменистана.



5 февраля в двух многоквартирных домах по улице Шевченко почти сутки не было подачи электроэнергии.

8 февраля с 8 часов утра нет электричества в ряде домов в мкр. Парахат-2. Там взорвался проложенный под землей электрический кабель. Примерно через час неподалеку произошёл еще один взрыв кабеля и на месте образовалась небольшая воронка.

Местные жители жалуются, что городские службы энергоснабжения заняты лишь “латанием дыр”. После любого дождя или ветра то в одном, то в другом месте города отключается свет. Как признают сами работники энергоснабжения, аварии случаются из-за износа или некачественной прокладки линий электроснабжения.