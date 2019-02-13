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  14 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан не отвечает на запросы МИД Таджикистана по поводу закрытия границы для фур

CA-NEWS (TM) -  Туркменистан до сих пор не объяснил причину, по которой был закрыт въезд на территорию страны таджикским фурам. Об этом рассказал министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.

Он напомнил, что в 2017 году в ходе визита президента Туркменистана в Таджикистан были подписаны ряд соглашений, и «в них указано, что страны не должны препятствовать деятельности друг друга», передает "Азия-Плюс".

«Что касается задержания таджикских фур на туркменской границе, то мы до сих пор не знаем, почему они задержаны. Мы выражаем надежду, что туркменская сторона примет во внимание данные соглашения и даст нам объяснения. И надеемся, что других проблем между нами не возникнет», – отметил министр.

Напомним, что неделю назад Туркменистан внезапно перестал пропускать через свои границы фуры, следующие в или из Таджикистана. При этом грузовые автомобили, направляющиеся в другие страны, пересекают границу беспрепятственно.

6 февраля стало известно что МИД Таджикистана направил в Туркменистан просьбу разъяснить причины задержки на туркменской границе таджикских фур.

Это уже не первый подобный случай. В сентябре 2018 года фуры, следовавшие в Таджикистан, в течение месяца не пропускали в Туркменистан. Тогда туркменский МИД объяснил это «соображениями безопасности» и «борьбой с наркотрафиком».

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