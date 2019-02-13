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  14 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Новый аэропорт планируют построить в Восточно-Казахстанской области

CA-NEWS (KZ) -  В Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области могут построить аэропорт, передает «Казинформ».

Ранее с селе Улкен Нарын действовал аэропорт. Теперь владелец объекта просит за его место и остов крупную сумму. Поэтому акимат области намерен решить этот вопрос с помощью строительства нового объекта.

Как рассказал руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нуржан Жумадилов, изначально планировалось укомплектовать старый аэропорт. Однако из-за того, что с нынешним хозяином не удалось прийти к единому решению, было решено, что правильнее построить новый аэропорт рядом со старым объектом. Это место является очень удобным и безопасным с сейсмической и геодезической стороны.

Отмечается, здание аэропорта построит районный акимат. Взлетно-посадочную полосу построят за счет бюджета. Таким образом, туристы смогут прилететь на самолетах в Катон-Карагай из Астаны и Алматы, не останавливаясь в Усть-Каменогорске.

Пока неизвестно, какого объема будут самолеты и сколько потребуется денег для реализации проекта. В случае, если проектные работы завершатся в этом году, строительство будет вестись в 2020-2021 годы.

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