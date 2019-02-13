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  14 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На Нобелевскую премию мира 2019 года номинированы более 300 кандидатов

CA-NEWS (CA) -  На Нобелевскую премию мира в 2019 году номинированы 304 кандидата. В официальном заявлении Норвежского нобелевского комитета говорится, что среди кандидатов 219 человек и 85 организаций.

Отмечается также, что самое большое число заявок комитет получил в 2016 году — на награду претендовали 376 кандидатов.

По установленным правилам, ни имена номинантов, ни имена отбирающих их членов комитета не могут быть раскрыты в течение 50 лет.

Премия мира, согласно завещанию ученого Альфреда Нобеля, присуждается "лицу, добившемуся наибольших успехов либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания".

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