Израиль и Узбекистан намерены провести совместный агрофорум

CA-NEWS (UZ) - В Министерстве сельского хозяйства Узбекистана прошла встреча с послом Израиля Эдуардом Шапир аи представителями израильской компании «Гадот Агро», сообщает пресс-служба министерства.



В ходе встречи посол Израиля и министр сельского хозяйства Республики Узбекистана Жамшид Ходжаев обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Было предложено провести в апреле 2019 года Узбекско-Израильский агрофорум. Ожидается, что в рамках мероприятия будет организован визит лидирующих израильских компаний в сфере сельского хозяйства в регионы республики для ознакомления с рынком сельского хозяйства Узбекистана и налаживания прямых контактов между аграриями двух стран.

«Израиль прошел долгий путь создания эффективной системы сельского хозяйства в сложных климатических и экологических условиях. Мы заинтересованы в применении передовых технологий и опыта наших израильских коллег как для повышения качества и количества урожая, так и для проведения структурных реформ в сельском хозяйстве» - отметил в ходе переговоров Жамшид Ходжаев

Глава дипломатического представительства Израиля поддержал инициативу подготовки «Action plan» между Министерством сельского хозяйства и посольством Израиля 2019 год. Израильской стороной также было предложено активизировать сотрудничество по линии организации МАШАВ для дальнейшего наращивания сотрудничества между двумя странами в сельскохозяйственной сфере.

Представителями компании «Гадот Агро» были презентованы решения в сфере внедрения технологий капельного орошения с целью повышения урожайности хлопковых культур и борьбы с засолением почвы.