Убийцам студентки медвуза Дарьи Махартовой вынесли приговор в Костанае

CA-NEWS (KZ) - Суд признал виновными в изнасиловании и убийстве 18-летней Дарьи Махартовой двоих жителей Костанайской области, передает informburo.kz.



26-летнему Руслану Ажанову назначили 23 года лишения свободы в учреждении максимальной безопасности.

30-летнему Анатолию Шевченко – 25 лет лишения свободы. Обоим назначили принудительное лечение от алкогольной зависимости.

Их обвиняли в изнасиловании с особой жестокостью, насильственных действиях сексуального характера, совершённых группой лиц и убийстве группой лиц с особой жестокостью с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение. Ажанову также вменяли статью за приготовление к покушению и покушение на преступление.

Гражданский иск к осуждённым в пользу мамы Дарьи Махартовой удовлетворили частично. Ажанов и Шевченко выплатят 312 тысяч тенге материального и 4 млн тенге морального вреда.

Рассмотрение резонансного дела проходило в закрытом режиме, без участия СМИ.

Ранее в Костанайском районном суде рассматривалось дело, непосредственно связанное с убийством 18-летней Дарьи Махартовой. Двух полицейских дорожно-патрульной службы РОВД Костанайского района осудили за халатность.

Алмат Ермаканов и Руслан Рыжеволов, согласно материалам уголовного дела, не отреагировали должным образом на сообщение очевидца, который видел, как неизвестный столкнул девушку с обочины дороги.

Полицейские приехали на место происшествия, но даже не вышли из служебного автомобиля и не осмотрели местность. Дарью Махартову, возможно, ещё можно было спасти. За халатность, повлёкшую по неосторожности тяжкие последствия, Ермаканова и Рыжеволова приговорили к 1,5 годам лишения свободы в колонии минимальной безопасности.

18-летняя студентка российского медвуза Дарья Махартова вышла на пробежку 20 июля из своего дома в посёлке Затобольск и не вернулась домой. Её тело с признаками насильственной смерти обнаружили 21 июля в лесопосадках на выезде из Костаная.