В Москве дворника из Узбекистана оштрафовали за протест против переработок

CA-NEWS (UZ) - Гражданин Узбекистана, работающим дворников в Москве, Жосур Бозаров был приговорен к штрафу в 10 тысяч рублей ($150) после того, как потребовал премию за переработки, сообщает «МБХ-Медиа».

По информации издания, дворников заставляли убирать дороги вместо сотрудников бюджетной организации «Автомобильные дороги Южного административного округа», пообещав за это доплату. Однако денег так и не выплатили, и Бозаров с коллегами боролись за премии более месяца.

Участвовавших в собрании дворников обвинили в нарушении порядка проведения массовой акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП): 12 февраля суд рассматривал дела Шухрата Худайбердиева, Жасура Бозарова, Фаеза Убайдова и Равшанжона Дехконова, на 13 февраля назначены заседания по еще четверым задержанным.

По словам общественного защитника Руслана Гаджимурадова, митинга не было. «Это была встреча работников со своим начальством… Кроме того, сам так называемый митинг проводился на территории работодателя, а не на публичной территории», — возмутился он.

Как отметила общественная защитница Валентина Чупик, дела остальных участников «митинга» будут рассмотрены по аналогии с делом Бозарова, который является гражданином Узбекистана. «Признание виновным в участии в политической деятельности запрещено для иностранных граждан. На этом основании их могут выдворить из страны», — сказала она.

Напомним, несколько десятков дворников, преимущественно мигрантов из Узбекистана и Кыргызстана, задержали у управы района в конце декабря. Они пришли к руководству, чтобы пожаловаться на то, что хотя должны убирать снег только во дворах, их заставляют убирать снег на проезжей части и не платят им за переработки. Источник Интерфакса тогда утверждал, что их задержали для проверки на экстремистскую деятельность.