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  14 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Впервые в Монголии дадут кредит под залог бренда

CA-NEWS (MNG) -  В Монголии столичный банк «Улаанбаатар» предлагает новый кредитный продукт для предпринимателей, развивающих национальный бренд, с целью предоставления бизнес-кредита под залог бренда, гарантированного интеллектуальной собственностью, передает Montsame.

Руководитель отдела развития продуктов банка Э.Шинэбаяр отметил; «По случаю 20-летия создания нашего банка мы выходим на рынок с новой услугой – кредитом под залог бренда. Впервые в Монголии наш банк внедряет этот вид кредитования, имеющего два варианта. Во-первых, если бренд уже знаком на рынке, значит, он может быть оценен и использован в качестве залога. Если бренд еще не сертифицирован интеллектуальной собственностью, то заем можно получить путем предоставления залога недвижимости или гарантированных договором обязательств. При этом самое главное, процентные ставки самые низкие.

Другой вариант заключается в том, что вы планируете создать национальный бренд как стартап-предприниматель, то наш банк предлагает кредит по самой низкой процентной ставке и на выгодных условиях».

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