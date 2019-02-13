Глава МИД Узбекистана примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

CA-NEWS (UZ) - Делегация Узбекистана во главе с Министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 13-16 февраля текущего года посетит Германию с рабочим визитом.

В рамках визита делегация примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности 2019, сообщает пресс-служба МИД РУз.

Узбекская делегация также планирует провести в Мюнхене ряд двусторонних встреч.

Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности ожидают в нынешнем году рекордного числа высокопоставленных участников. Среди 500 гостей форума, по информации на данный момент, будет сорок глав государств и правительств, около ста министров, сообщил в среду, 30 января, председатель конференции Вольфганг Ишингер, передаёт Deutsche Welle.

Конференцию, которая с 15 по 17 февраля традиционно пройдёт в отеле «Баварский двор», откроют министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен и её британский коллега Гэвин Уильямсон.