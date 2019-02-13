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  14 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан намерен вступить в ассоциацию WorldSkills

CA-NEWS (UZ) -  Узбекистан стремится вступить в международную ассоциацию WorldSkills, популяризирующую рабочие профессии, повышающую стандарты подготовки рабочих профессий и проводящую международные профессиональные соревнования. Об этом сообщили местные СМИ, ссылаясь на Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана.

Кроме того, страна имплементирует несколько конвенций Международной организации труда (МОТ).

Подготовка дорожной карты сотрудничества Узбекистана и МОТ была обсуждена на встрече главы Минзанятости Шерзода Кудбиева с директором бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии Ольгой Кулаевой.

Документ предполагает разработку новой редакции Трудового кодекса и закона "О занятости населения", а также подготовку национальной стратегии занятости.

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