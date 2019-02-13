Численность населения Казахстана на 1 января 2019 года достигла 18,39 млн человек

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане численность населения страны на 1 января 2019 года составила 18 млн 395,7 тыс. человек и, по сравнению с 1 январем 2018 года, увеличилась на 238,6 тыс. человек, или на 1,3%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

В частности, на отчетную дату численность городского населения составила 10 млн 638,7 тыс. человек, или 57,8% от общей численности, сельского - 7 млн 757 тыс. человек, или 42,2%. В январе-декабре прошлого года в республике было зарегистрировано 3156 умерших младенцев в возрасте до 1 года (в январе-декабре 2017 года - 3150). По сравнению с соответствующим периодом 2017 года, число умерших детей в возрасте до 1 года увеличилось на 0,2%. За 2018 год коэффициент младенческой смертности составил 7,93 случаев на 1000 родившихся (8,07).

Основной причиной младенческой смертности являются состояния, возникающие в перинатальном периоде, от которых в январе-декабре прошлого года умерло 1617 младенцев (1586), или 51,1% от общего числа смертных случаев среди младенцев (50,3%). Число умерших младенцев от врожденных аномалий составило 625 (731), или 19,8% (23,2%), от болезней органов дыхания - 197 (195), или 6,2% (6,3%), и от несчастных случаев, отравлений и травм - 150 (168), или 4,8% (5,3%).

В январе-декабре 2018 года, по сравнению с соответствующим периодом 2017 года, число прибывших в Казахстан уменьшилось на 20,5%, число выбывших - увеличилось на 11,1%. Основной миграционный обмен страны происходит со странами Содружества Независимых Государств. Доли прибывших из стран СНГ и выбывших в эти страны составили 78,9% и 90,1% соответственно.

Численность мигрантов, переезжающих в пределах страны, уменьшилась на 4,8%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в трех регионах страны - городах Шымкент (36 376 человек), Алматы (33 025) и Астана (23 678).