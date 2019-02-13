Кыргызстан планирует поставлять в Узбекистан картофель и говядину

CA-NEWS (UZ) - Между Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и Кыргызстана и Министерством сельского хозяйства Узбекистана достигнута договоренность о подписании Программы сотрудничества на 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба посольства Кыргызстана в Ташкенте, ссылаясь на итоги визита министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбека Мурашева в Узбекистан.

12 февраля 2019 года в Ташкенте при содействии посольства Кыргызстана в Узбекистане состоялась встреча министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР Нурбека Мурашева с министром сельского хозяйства РУз Жамшидом Ходжаевым, первым заместителем министра инвестиций и внешней торговли РУз Сунатулла Бекеновым, заместителем председателя АО «Узкимёсаноат» Бахтиером Бабакуловым.

Во встречах принимал участие и посол Кыргызстана в Узбекистане Ибрагим Джунусов.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы поставки картошки из Кыргызстана в Узбекистан, минеральных удобрений, семян хлопчатника и пшеницы в КР, исключения возникающих барьеров/ограничений для двусторонней торговли, а также актуальные вопросы двустороннего взаимодействия.