Нацбанк Казахстана передал правоохранительным органам материалы о выводе средств из АО "Kompetenz"

CA-NEWS (KZ) - Нацбанк выявил сделки по выводу средств из АО "Kompetenz", сообщает пресс-служба финрегулятора.

"В рамках проверки выявлены сделки, имеющие признаки вывода средств из компании в размере, составляющем треть активов компании, заключённые должностными лицами компании, в том числе при перестраховании за рубежом", – говорится в сообщении.

Соответствующие материалы Нацбанк передал в правоохранительные органы, говорится в сообщении.

С 2014 года Нацбанк применял в отношении страховой компании следующие меры:

2014 год – ограниченные меры воздействия – шесть раз, санкции в виде административных взысканий – 41 раз;

2015 год – ограниченные меры воздействия – 10 раз, санкции в виде административных взысканий – один раз;

2016 год – ограниченные меры воздействия – семь раз, санкции в виде административных взысканий – 11 раз;

2017 год – ограниченные меры воздействия – девять раз, санкции в виде административных взысканий – 69 раз, отстранения руководящих работников – один раз;

2018 год – ограниченные меры воздействия – девять раз, санкции в виде административных взысканий – 33 раза, приостановления действия лицензии – два раза, лишения лицензии по отдельному классу страхования – один раз.

Постановлением правления Нацбанка с 1 февраля 2019 года компания Kompetenz лишена лицензии на право осуществления страховой деятельности за неоднократное приостановление действия лицензии.