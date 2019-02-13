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  14 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Мирзиёев назначил главу «Узатома» первым замминистра энергетики Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил Джурабека Мирзамахмудова первым заместителем главы министерства энергетики республики. Мирзамахмудов сохранил за собой пост главы «Узатом», сообщили местные СМИ.

Напомним, что Министерство энергетики было создано 1 февраля текущего года постановлением главы Узбекистана.

Ранее Мирзиёев подписал концепцию развития атомной энергетики, согласно которой строительство первой АЭС на территории республики начнется в 2022 году.

Джурабек Мирзамахмудов родился в 1979 году. Он является выпускником Университета Алабамы (США) и Ташкентского химико-технологического института. Должность директора «Узатома» он занимает с июня прошлого года.

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