Мирзиёев назначил главу «Узатома» первым замминистра энергетики Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил Джурабека Мирзамахмудова первым заместителем главы министерства энергетики республики. Мирзамахмудов сохранил за собой пост главы «Узатом», сообщили местные СМИ.



Напомним, что Министерство энергетики было создано 1 февраля текущего года постановлением главы Узбекистана.

Ранее Мирзиёев подписал концепцию развития атомной энергетики, согласно которой строительство первой АЭС на территории республики начнется в 2022 году.

Джурабек Мирзамахмудов родился в 1979 году. Он является выпускником Университета Алабамы (США) и Ташкентского химико-технологического института. Должность директора «Узатома» он занимает с июня прошлого года.