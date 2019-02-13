Жителям Дашогуза сократили суммы, которые они могли начислять на карты Visa

CA-NEWS (TM) - Жителям Дашогуза сократили суммы, которые они могут раз в месяц зачислять на свои банковские карты Visa. Если с января это была сумма в $150 (эквивалент в манатах по госкурсу), то с февраля – не более $100, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана».

Более того, в настоящее время каждый филиал из имеющихся в городе банков обслуживает не более пяти человек в день.

Родители, чьи дети учатся в зарубежных учебных заведениях, находятся в критической ситуации. После собрания 17 января, на котором участвовали чиновники, где люди жаловались на проблемы с переводом денег студентам, были надежды на изменение ситуации. В городе пошли слухи, что теперь можно будет класть на карту по $400 в месяц. В реальности случилось обратное.

Студенты стали брать академические отпуска, так как не имеют возможность продолжить учебу. Многие родители покупают валюту на «черном рынке», где курс равен примерно 18 манатам за $1 и пытаются передать деньги наличными, через знакомых, выезжающих в Россию и другие страны.

Напомним, что в начале января жители Туркменистана начали выражать недовольство и писать жалобы в связи с введенными ограничениями по переводу денег с помощью Western Union.

В начале февраля стало известно, что 12 человек, написавших обращение, смогли перевести по $300 – «положенные» $150 и еще столько же дополнительно.

Студенты в свою очередь жалуются, что с конца января у них не получается снять деньги или расплатиться банковской картой.