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  14 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Документальный фильм о ледовом шоу Дениса Тена покажут в Алматы

CA-NEWS (KZ) -  В Алматы покажут документальный фильм о Денисе Тене. Об этом стало известно на странице фонда фигуриста в Instagram, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Показ фильма будет организован «Bekmambetov Cinema» с Фондом Дениса Тена. Документальный фильм под названием «Денис Тен - Величайшее шоу» расскажет зрителям как создавалось ледовое шоу казахстанского фигуриста.

Показ фильма пройдет в «Bekmambetov Cinema» с 23 февраля по 3 марта.

Последнее ледовое шоу с участием Дениса Тена прошло 9 июня 2018 года в столичном дворце «Барыс Арена». Шоу получило название «Денис и друзья», которое стало четвертым по счету для фигуриста.

Напомним, Денис Тен погиб 19 июля прошлого года. Известный казахстанский фигурист был доставлен в больницу с ножевыми ранениями, позже он скончался от потери крови.

Кроме того, 17 января в Алматы вынесли приговор троим фигурантам дела об убийстве известного фигуриста.

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