РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Министр иностранных дел Монголии принял посла России

CA-NEWS (MNG) -  12 февраля министр иностранных дел Монголии Д.Цогтбаатар принял Чрезвычайного и Полномочного посла РФ в Монголии И.К.Азизова, сообщает Montsame.

Во время встречи стороны обменялись мнениями о реализации взаимных запланированных работ на 2019 год, визитах на высшем уровне, проведений совместных мероприятий, праздновании 80 летия победы на Халхин-голе и основных направлениях совместной работы в торгово-экономической сфере.

Также Г.Цогтбаатар и И.К.Азизов затронули вопросы связанные с подготовкой к предстоящим встречам министров иностранных дел двух стран.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Израиль и Узбекистан намерены провести совместный агрофорум
  • Македония официально переименована в Северную Македонию
  • Численность населения Казахстана на 1 января 2019 года достигла 18,39 млн человек
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×