Министр иностранных дел Монголии принял посла России

CA-NEWS (MNG) - 12 февраля министр иностранных дел Монголии Д.Цогтбаатар принял Чрезвычайного и Полномочного посла РФ в Монголии И.К.Азизова, сообщает Montsame.

Во время встречи стороны обменялись мнениями о реализации взаимных запланированных работ на 2019 год, визитах на высшем уровне, проведений совместных мероприятий, праздновании 80 летия победы на Халхин-голе и основных направлениях совместной работы в торгово-экономической сфере.

Также Г.Цогтбаатар и И.К.Азизов затронули вопросы связанные с подготовкой к предстоящим встречам министров иностранных дел двух стран.