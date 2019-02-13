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  14 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан планирует открыть в Душанбе завод по производству холодильников “Artel”

CA-NEWS (UZ) -  Узбекистан планирует открыть в Таджикистане завод по производству холодильников "Артель" . Об этом 12 февраля сообщил глава Государственного комитета по инвестициям и управлению имуществом Таджикистана Фаррух Хамрализода.

По словам главы министерства Таджикистана, в настоящее время решается вопрос открытия завода "Артель" в Душанбе.

Как отмечает Хамрализода, продукция узбекистанской компании "Артель", которая вышла на таджикский рынок несколько лет назад, завоевала большую популярность среди населения.

По официальным данным, в 2018 году узбекские предприниматели вложили в Таджикистан инвестиций на $5,35 миллиардов. По словам таджикского министра, узбекские инвестиции ориентированы на сельское хозяйство, птицеводство и садоводство.

Напомним, что в сентябре прошлого года в городе Ош, на юге Кыргызстана было открыто совместное кыргызско-узбекское предприятие, которое выпускает стиральные машины под брендом "Artel".

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