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  14 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы увеличат число рабочих мест для членов малообеспеченных семей

CA-NEWS (KZ) -  Аким Алматы Бауыржан Байбек в ходе внеочередной конференции городского филиала партии "Нұр Отан" озвучил ряд мер по комплексной поддержке малообеспеченных многодетных семей, которая будет включать систему государственных пособий, адресной помощи, социальных выплат, спонсорской поддержки и мер по содействию занятости, передает пресс-служба акимата.

"Адресная социальная помощь, как известно, оказывается, в том числе в форме содействия трудоустройству и обучению. Предлагаю рассмотреть возможность увеличения социальных рабочих мест для малообеспеченных семей и организации бесплатных краткосрочных курсов с выплатой стипендий", - отметил Бауыржан Байбек.

Аким Алматы также предложил создать в городе центр многодетных матерей "Бақытты отбасы", где они смогут получать юридическую и психологическую консультации, реабилитационную помощь. Это будет сервисный центр по принципу одного окна, где могут быть трудоустроены сами же многодетные матери.

Акимом города поручено рассмотреть меры по увеличению адресной социальной помощи на возмещение затрат по обучению на дому детей-инвалидов, единовременную социальную помощь при наступлении трудной жизненной ситуации.

Будут рассмотрены дополнительные объемы и перечень адресных компенсационных выплат многодетным семьям на коммунальные услуги, включая затраты на установку индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения.

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