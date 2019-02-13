Туркменистан не пропускает свыше 100 железнодорожных вагонов с грузами для Таджикистана

CA-NEWS (TM) - По состоянию на 8 февраля 2019 года на нескольких железнодорожных станциях Туркменистана застряло 108 грузовых вагонов Таджикистана, сообщает Радио Азатлык со ссылкой на документ, попавший в распоряжение редакции 12 февраля.

В документе отмечается, что вагоны простаивают на станциях Турменбаши, Сарахс, Мары, Талимарджан, Амударья, Келиф. В вагонах – различные грузы, в том числе хлопковое масло, ГСМ, мрамор, а также кокс, являющийся необходимым сырьем в производстве алюминия. Кокс содержится в 29 из 108 застрявших вагонов.

108 вагонов – это данные на дату 8 февраля, с каждым днем эти цифры растут.

В управлении Таджикской железной дороги эту информацию подтвердили Радио Азатлык 12 февраля, отметив, что до сих пор туркменские коллеги никоим образом не дали разъяснения своим действиям.

Джамшед Нуров, сотрудник отдела пассажирских перевозок ТЖД в РФ, сказал Радио Азатлык, что пассажирские перевозки по железной дороге осуществляются в прежнем режиме.

Сироджиддин Мухриддин, министр иностранных дел Таджикистана, на вопрос Радио Азатлык по этому поводу ответил, что Таджикистан и Туркменистан подписали соглашение о стратегическом партнерстве и не должны создавать препятствия в двустороннем сотрудничестве.

«Мы до сих пор не получили от Туркменистана разъяснения причин, по которым соседняя страна запретила транзит по своей территории грузовых фур, следующих в Таджикистан. Хотя мы обращались к туркменским коллегам на различных уровнях. Такие проблемы не должны возникать между дружественными братскими странами. В октябре 2017 года президенты двух стран подписали соглашение о стратегическом партнерстве, согласно которому стороны не должны создавать каких-либо препятствий в двустороннем сотрудничестве. Есть между нашими странами и другие двусторонние документы о сотрудничестве, подразумевающие взаимную помощь и поддержку, но никак не создание препятствий», - отметил глава таджикского МИД.

Туркменские власти с 4 февраля этого года в очередной раз запретили транзитный проезд по своей территории. Такая ситуация с транзитом таджикских фур через территорию Туркменистана складывается не впервые. В августе прошлого года власти Туркменистана запретили транзит таджикских грузовых фур и железнодорожных вагонов по своей территории. Сотни фур таджикских грузоперевозчиков простаивали на ирано-туркменской границе, а Ашхабад не разъяснял причин запрета.

В середине сентября Ашхабад заявил, что фуры, следующие транзитом в Таджикистан, простаивают на туркменской границе из соображений безопасности. Такая формулировка содержалась в официальном письме туркменской стороны в адрес министерства иностранных дел РТ.

Ашхабад дал «добро» на транзит таджикских фур лишь через месяц.