ВОЗ: Более миллиарда человек могут потерять слух из-за громкой музыки в наушниках

CA-NEWS (CA) - Почти половина жителей планеты в возрасте от 12 до 35 лет, а это около 1,1 миллиарда человек, рискуют потерять слух. Причина – громкая музыка, которую они слушают в наушниках на своих смартфонах и плеерах, говорится на сайте ООН.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международный союз электросвязи (МСЭ) в преддверии Международного дня охраны слуха, который отмечается 3 марта, опубликовали рекомендации для производителей и пользователей этих устройств.

«Представьте, что вы едете по шоссе на машине без спидометра или ограничений по скорости. Мы предлагаем, чтобы смартфоны теперь были снабжены таким «спидометром», то есть встроенной системой, которая будет определять громкость звука, и сообщать вам, если вы превысили лимит», – говорит эксперт ВОЗ Шелли Чадха.

В рекомендациях ВОЗ и МСЭ предлагается, чтобы встроенная система для смартфонов и цифровых аудиоплееров определяла длительность прослушивания аудизоаписей и уровень звука, автоматически понижала громкость, когда превышен лимит, и позволяла родителям контролировать громкость музыки, которую слушают их дети, а также предоставляла пользователям общую информацию о том, как можно слушать аудио без риска для слуха.

«Учитывая, что у нас есть все знания, необходимые для предотвращения потери слуха, мы не можем допустить, чтобы столько молодых людей продолжали вредить своему слуху, просто слушая музыку, – сказал глава ВОЗ доктор Тедрос. – Они должны понимать, что, когда они потеряют слух, он уже не вернется. И новые рекомендации ВОЗ-МСЭ помогут молодым людям наслаждаться музыкой без вреда здоровью».

По данным ВОЗ, более 5 процентов жителей планеты – 466 миллионов человек – страдают от серьезных проблем со слухом. Большинство из них – взрослые, проживающие в странах со средним и низким уровнем дохода. ВОЗ также сообщает, что к 2050 году каждый десятый человек будет страдать от проблем со слухом.