В Южном Судане освободили 119 детей, завербованных боевиками

CA-NEWS (CA) - 19 февраля в Южном Судане из рядов вооруженных группировок были освобождены 119 детей, среди них – 48 девочек и 10 летний мальчик. Всего с начала конфликта при содействии ЮНИСЕФ демобилизованы 3 100 несовершеннолетних бойцов, говорится на сайте ООН.



«Все больше и больше детей покидают вооруженные группы и вооруженные силы в Южном Судане и этот факт воодушевляет, хотя впереди у нас еще долгий путь - среди бойцов и солдат в Южном Судане около 19 тысяч детей», - заявила Исполнительный директор Детского фонда (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор, которая в январе этого года побывала в Южном Судане.

Сегодня ЮНИСЕФ вновь обратился ко всем сторонам конфликта с призывом немедленно прекратить вербовку детей в солдаты и освободить тех, кто уже оказался в их рядах.

С февраля 2018 года вооруженные ряды в Южном Судане покинули около 1000 детей. Во вторник операция по демобилизации несовершеннолетних состоялась в городе Ямбио, где мальчики и девочки служили в рядах Национально-освободительного движения Южного Судана, подписавшего мирное соглашение с правительством еще в 2016 году.

Церемония освобождения – это только начало долгого пути реинтеграции этих детей в общество, в процессе которой им потребуется большая поддержка. У детей-солдат забирают оружие и боеприпасы. Вслед за этим их направляют на врачебный осмотр, который также предусматривает психологическую поддержку и последующие консультации. Все это - части программы реабилитации, которую проводят ЮНИСЕФ и организации-партнеры.

По возвращении в семьи, дети из числа бывших солдат в течение трех месяцев будут получать продовольственную помощь. Для них также организуют профессиональное обучение и образовательные программы, цель которых – научить освобожденных бойцов в будущем самостоятельно зарабатывать себе на жизнь.

Сегодняшнее мероприятие в Южном Судане совпало с Международным днем борьбы против использования детей в качестве солдат, который отмечается по инициативе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Международное сообщество неоднократно заявляло о готовности покончить с вербовкой детей в солдаты. При содействии учреждений системы ООН в последние годы десятки тысяч детей покинули ряды вооруженных сил и неправительственных формирований. Они прошли через программы реинтеграции в мирную жизнь. Но десятки тысяч юношей и девушек по-прежнему воюют, хотя точных статистических данных на этот счет нет. Многих детей в возрасте до 18 лет вынуждают участвовать в вооруженных рядах, другие идут в солдаты из-за бедности.

По данным ООН, в Сирии, Ираке, Демократической Республике Конго (ДРК), Мали и Нигерии в рядах вооруженных групп служит огромное число детей. А это целая армия «потерянного поколения».