Два миллиона тенге пообещали за информацию о пропавшей женщине в Актау

CA-NEWS (KZ) - Два миллиона тенге обещают родственники за достоверную информацию о местонахождении пропавшей в Актау 50-летней Гульбиби Бимырзаевой, передает ИнАктау.

В Департаменте полиции по Мангистауской области подтвердили, что по сей день женщина так и не найдена.

30 ноября Гульбиби поехала на прием в стоматологию в 6 микрорайоне Актау. Между 16:00 и 17:00 часами женщина вышла из нее и с тех пор связь с ней была потеряна. 3 декабря, сообщают родные, прохожие видели ее около 12:00 часов в 12 микрорайоне и около 17:00 в 11 микрорайоне.

В день пропажи женщина была одета в зеленое болоньевое пальто, платок, и черную обувь.

Всех тех, кто обладает достоверной информацией о местонахождении Гульбиби Бимырзаевой, просят обращаться по телефонам: +7 (701) 403-26-19 (Даулет), +7 (775) 886-44-13 (Осербек), +7 (708) 296-63-72 (Арайбек) или по номеру "102".