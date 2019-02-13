Разница в данных Кыргызстана и Узбекистана по товарообороту за 2018 год составила 145 млн долларов

CA-NEWS (UZ) - Нацстатком Кыргызстана сообщил, что в 2018 году товарооборот с Узбекистаном составил 336,5 млн долларов. Ранее посол Узбекистана в КР сообщал, что показатель достиг 481 млн долларов.

По информации Нацстаткома, экспорт Кыргызстана в Узбекистан составил 158,5 млн долларов, импорт из соседней страны – 178 млн долларов. Сальдо составило 19,5 млн долларов.

По словам посла Узбекистана Комила Рашидова, экспорт Кыргызстана в Узбекистан составил 132,8 млн долларов, импорт из Узбекистана – 348,2 млн долларов. Сальдо – 215,4 млн долларов.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзияев заявлял о намерении довести товарооборот с Кыргызстаном до 500 млн долларов.