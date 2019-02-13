В Узбекистане после давления общественности перенесли показ турецкого сериала на позднее время

CA-NEWS (UZ) - Телеканал ZO'R перенёс показ турецкого сериала "Ховли" ("Участок"), рассказывающий о судьбе заключённых женщин, на более позднее время - 22.30. Руководство телеканала приняло данное решение после того, как пользователи соцсетей раскритиковали телеканал за нарушение норм морали.

Представитель телеканала ZO'R сообщил, что они были вынуждены перенести время показа сериала с 19.30 на 22.30 из-за претензий в соцсетях.

- Приказ был сделан сверху, мы перенесли на 22.30, чтобы его не смогли смотреть дети. В 9 утра идёт повторный показ, - сказал представитель телеканала ZO'R.

Представитель телеканала не уточнил, кого он подразумевает под словом "сверху".

По словам критикующих, этот сериал о заключенных женщинах, "плохо влияет на воспитание молодежи".

Сериал «Ховли» показывается в Узбекистане под классификацией «16+», указанной на телеэкране. Это не первый турецкий фильм, подвергшийся критике в Узбекистане.

В январе прошлого года, после критики на исламских сайтах, “ZO”R- TV” прекратил показ турецкого сериала «Кара севда» («Чёрная любовь»).

Имам мечети "Мирза Юсуф" в Юнусабадском районе Ташкента Рахматулла Сайфутдинов в прошлом году заявил о пагубном влиянии турецких сериалов на генофонд нации.

«Когда женщина во время полового акта с мужем думает о другом мужчине, получается, что ее муж оказывается в таком положении, если бы он совершал половой акт с мужчиной. Это чувство передается зачатым во время этого полового акта детям. В данном случае у этой пары рождаются голубые дети (имеет ввиду геев – Ред.), потому что женщина думает о другом мужчине», – сказал во время своей пятничной проповеди 2 марта главный имам столичной мечети Рахматулло Сайфуддинов.