РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В детдомах Узбекистана установят камеры видеонаблюдения

CA-NEWS (UZ) -  Камеры видеонаблюдения будут установлены в домах «Мехрибонлик» («Милосердие»), детских городках, площадках и в детских комнатах по республике до 1 июня 2019 года.

Президент Узбекистана 11 февраля подписал постановление "О дополнительных мерах по усилению социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", в котором на Министерство народного образования возложил установку камер видеонаблюдения в детдомах.

Ранее ряд средств массовой информации неоднократно сообщали о случаях насилия в отношении воспитанников домов «Милосердия».

Согласно документу, с 1 марта 2019 года базовая тарифная ставка для воспитателей всех типов государственных учебных заведений, а также руководителей и воспитателей домов «Мехрибонлик» и детских городков увеличится в 1,5 раза.

Кроме того, с 1 марта размер пособия, выплачиваемого каждому ребенку, принятому на воспитание в семью (патронат), увеличивается в 1,33 раза и составляет 820 000 сумов (около $100), с последующим повышением не ниже размера инфляции.

С 1 октября 2019 года ежемесячная плата за особые условия труда будет выплачиваться руководителям и педагогам специализированных государственных образовательных учреждений для детей с физическими или умственными недостатками в размере 75% от их заработной платы.

Работникам органов опеки и попечительства будут выплачиваться ежемесячные компенсационные выплаты для покрытия транспортных расходов, связанных с выполнением возложенных на них задач, – 170 000 сумов ($20). В последующем компенсация будет индексироваться не ниже размера инфляции, отмечается в тексте постановления.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Жителям Дашогуза сократили суммы, которые они могли начислять на карты Visa
  • Македония официально переименована в Северную Македонию
  • В Астане родители погибших пятерых девочек дали интервью
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×