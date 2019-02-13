В детдомах Узбекистана установят камеры видеонаблюдения

CA-NEWS (UZ) - Камеры видеонаблюдения будут установлены в домах «Мехрибонлик» («Милосердие»), детских городках, площадках и в детских комнатах по республике до 1 июня 2019 года.

Президент Узбекистана 11 февраля подписал постановление "О дополнительных мерах по усилению социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", в котором на Министерство народного образования возложил установку камер видеонаблюдения в детдомах.

Ранее ряд средств массовой информации неоднократно сообщали о случаях насилия в отношении воспитанников домов «Милосердия».

Согласно документу, с 1 марта 2019 года базовая тарифная ставка для воспитателей всех типов государственных учебных заведений, а также руководителей и воспитателей домов «Мехрибонлик» и детских городков увеличится в 1,5 раза.

Кроме того, с 1 марта размер пособия, выплачиваемого каждому ребенку, принятому на воспитание в семью (патронат), увеличивается в 1,33 раза и составляет 820 000 сумов (около $100), с последующим повышением не ниже размера инфляции.

С 1 октября 2019 года ежемесячная плата за особые условия труда будет выплачиваться руководителям и педагогам специализированных государственных образовательных учреждений для детей с физическими или умственными недостатками в размере 75% от их заработной платы.

Работникам органов опеки и попечительства будут выплачиваться ежемесячные компенсационные выплаты для покрытия транспортных расходов, связанных с выполнением возложенных на них задач, – 170 000 сумов ($20). В последующем компенсация будет индексироваться не ниже размера инфляции, отмечается в тексте постановления.