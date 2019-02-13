Чем запомнился К.Касымов на посту главы МВД Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Убийство фигуриста Дениса Тена, теракты, ушедшие в прошлое полицейские жезлы, расширение сферы деятельности МВД . Zakon.kz вспоминает самые громкие события, случившиеся во время работы Калмуханбета Касымова на посту главы МВД РК.

Калмуханбет Касымов был назначен министром внутренних дел Казахстана 12 апреля 2011 года и сохранял за собой эту должность во времена, когда Карим Масимов во второй раз был назначен премьер-министром (4 апреля 2014 года), после выборов президента Казахстана 2015 года и назначения премьер-министром Бакытжана Сагинтаева.

Период работы Касымова на посту главы МВД ознаменовался рядом громких трагических событий в нашей стране, а также запоминающимися нововведениями.

Трагедия в Жанаозене

Митинги в Жанаозене, возникшие из-за трудового спора нефтянников с работодателем "Озенмунайгаз", переросли в массовые столкновения 16 декабря 2011 года на центральной площади "Ынтымак". Прокуратура заявила, что инициаторами погрома стали молодые люди, а также поддавшиеся их влиянию уволенные нефтяники. Около 11 часов дня они попытались перекрыть движение праздничной колонны горожан, среди которых были дети.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела, следственно-оперативную группу возглавил министр внутренних дел Калмуханбет Касымов. К тому моменту удалось задержать 70 участников. Были установлены личности наиболее активных дебоширов и приняты меры к их задержанию.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, прибыв на место случившегося спустя некоторое время, заявил следующее:

"Не было выполнено мое поручение по своевременному решению трудового спора. Более того, работодателями были приняты решения по незаконному увольнению работников компании, причем и тех, кто отсутствовали на работе по уважительным причинам, находились на больничном или в отпуске и так далее. Все это способствовало усилению напряженности. В целом, требования работников компании были обоснованы. Если и были нарушения трудовой дисциплины со стороны рабочих, работодателям не надо было забывать, что это наши граждане и они не свалились с Луны. Их надо было выслушать и по возможности максимально поддержать. К сожалению этого не было сделано", - сказал тогда президент.

Теракты 2011 года

Первый в стране взрыв бомбы смертника прогремел восемь лет назад 17 мая 2011 года в Актобе. Рахимжан Макатов проник в здание актюбинского ДКНБ, где совершил самоподрыв. Сам он погиб на месте, три человека пострадали.

Двойной теракт произошел в Атырау 31 октября 2011. Первый взрыв прогремел возле прокуратуры, ДКНБ и областного акимата. Второй – во дворе жилого дома. Террорист – 23-летний Бауржан Султангалиев погиб на месте. События в Атырау впервые в истории современного Казахстана признали террористическим актом.

Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка "Солдаты халифата". Всех причастных к терактам в Атырау арестовали через несколько дней. Спустя год экстремистов осудили по статье "Терроризм"

Теракт, потрясший страну, произошел 12 ноября 2011 года в Таразе. Максата Кариева, который убивал полицейских и стрелял в здание ДКНБ, готовили к теракту заранее. На улицы Тараза он должен был выйти именно в этот день и час. Шестерых сообщников смертника задержали через две недели. Банду возглавлял некий духовный наставник, который внушал рядовым членам банды идеи создания исламского государства. Этим событиям предшествовала трагедия в Алматы. 8 ноября здесь в упор расстреляли двоих полицейских.

Под Алматы тогда уничтожили пять боевиков, которые 8 ноября того же года убили двух полицейских. Экстремисты планировали серию терактов в городе. При штурме дома, где укрывались террористы, погибли двое спецназовцев.

Ряд похожих событий произошел и в 2012 году, но в меньшем количестве и не с таким размахом. Но в 2016 году в Актобе снова было неспокойно. В воскресенье, 5 июня 2016 года, вооруженные мужчины совершили нападения на два оружейных магазина и воинскую часть Актобе. Как позже сообщили военнослужащие, находящиеся в момент нападения в штабе, в два часа дня ворота режимного объекта протаранил многотонный автобус.

Силовики ликвидировали 18 преступников, задержали девять человек. В теракте обвинили последователей религиозного течения "салафизм". В стране был объявлен "желтый" (умеренный) уровень террористической опасности, который продлился до 15 января 2017 года. Перед судом предстали 29 человек.

Передача фунций МЧС в МВД

6 августа 2014 года Нурсултан Назарбаев подписал указ, где говорилось, в частности о том, что реорганизуется Министерство внутренних дел Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, за исключением функций и полномочий в области промышленной безопасности, формирования и развития государственного материального резерва. Так зона ответственности Касымова расширилась.

У полицейских отобрали жезлы

В МВД долго объясняли, почему полицейские не будут пользоваться жезлами, и в итоге с 2017 года полицейские перестали пользоваться жезлами. Также они перешли на автопатрулирование. А цифровизация помогает следить за порядком дистанционно. Проект "Сергек" помог дорогам в Астане стать самыми безопасными в республике. Об этом во время расширенного совещания с активом города по итогам 2018 года и задачах на 2019 год сообщил аким столицы Бахыт Султанов. Видеокамеры продолжают устанавливать повсеместно.

Стрелок в Алматы

По данным МВД РК, в 10.54 час. на тот момент еще подозреваемый Руслан Кулекбаев зашел в здание Алмалинского РУВД и ранил постового полицейского, завладев его оружием. Он ранил 3 полицейских и 1 гражданского. Далее он захватил автомобиль и, угрожая водителю, заставил его ехать к зданию ДКНБ. По пути обстрелял проезжавшую мимо патрульную машину, ранив двоих полицейских. У здания КНБ он открыл огонь по полицейским, одного ранил, второго убил. После чего он попытался завладеть машиной, в которой сидел пограничник. Преступник убил его, ранил еще одного человека. Далее он захватил машину Лада и приказал водителю ехать по ул. Абылай хана к ДГД. По пути ранил двух полицейских, зажавших машину. Один сотрудник скончался. В ДГД преступника ранил полицейский Аян Галиев, сам при этом получив смертельное ранение. Другой полицейский задержал Кулекбаева. После чего его доставили в больницу, где он дал показания после того как пришел в себя.

Суд приговорил Руслана Кулекбаева в совокупности к 68 годам, пожизненному сроку и смертной казни.

Убийство Дениса Тена

Громкое убийство произошло 19 июля 2018 года. Фигурист, бронзовый призер зимней Олимпиады-2014 Денис Тен скончался в больнице. Нападение на спортсмена произошло в районе обеда на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. Скорую помощь вызвали очевидцы. Он был доставлен в Центральную городскую клиническую больницу в реанимацию. Позже стало известно, что Денис Тен умер в больнице. Подсудимые приговорены судом к разным срокам лишения свободы.

Новая реформа

После трагедии в обществе заговорили о необходимости реформы МВД, и по поручению президента начата работа. Более 300 идей казахстанцев легли в основу 16 предложений гражданской инициативы по реформе МВД РК. В частности, предложенная реформа включает назначение гражданского лица во главе министерства, при этом глава ведомства не должен руководить оперативной деятельностью полиции,

В МВД показали проект новой формы полицейских. Последний раз форма менялась в 2005 году. Сегодня она уже не соответствует современным требованиям.

Департаменты внутренних дел (ДВД) переименованы в Департаменты полиции.

Продолжить начатое предстоит теперь уже Ерлану Тургумбаеву.

А Касымов указом главы государства назначен помощником Президента - секретарем Совета безопасности РК.