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  14 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Moody's впервые присвоило Узбекистану кредитный рейтинг "B1"

CA-NEWS (UZ) -  Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service впервые присвоило Узбекистану рейтинг эмитента на уровне "B1". Прогноз изменения рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства.

Свой рейтинг агентство основывало на четырех факторах. Экономический потенциал страны - умеренный, поддерживается прочным потенциалом роста и демографическими трендами, сбалансирован низкими уровнями заработной платы и конкурентоспособностью.

Институциональный потенциал оценен как «очень низкий», а фискальному потенциалу и рискам политической стабильности даны рейтинги «умеренный».

У Узбекистана уже были кредитные рейтинги S&P Global Ratings и Fitch Ratings на уровне "BB-" со "стабильным" прогнозом.

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