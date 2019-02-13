Moody's впервые присвоило Узбекистану кредитный рейтинг "B1"

CA-NEWS (UZ) - Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service впервые присвоило Узбекистану рейтинг эмитента на уровне "B1". Прогноз изменения рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства.

Свой рейтинг агентство основывало на четырех факторах. Экономический потенциал страны - умеренный, поддерживается прочным потенциалом роста и демографическими трендами, сбалансирован низкими уровнями заработной платы и конкурентоспособностью.

Институциональный потенциал оценен как «очень низкий», а фискальному потенциалу и рискам политической стабильности даны рейтинги «умеренный».

У Узбекистана уже были кредитные рейтинги S&P Global Ratings и Fitch Ratings на уровне "BB-" со "стабильным" прогнозом.