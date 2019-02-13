РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Стоимость таджикской электроэнергии для Узбекистана могут повысить

CA-NEWS (TJ) -  Электроэнергетические компании Таджикистана и Узбекистана ведут переговоры относительно поставок таджикской электроэнергии в соседнюю республику в наступающем весенне-летнем периоде. Об этом сообщает Азия Плюс.

«Переговоры по этому вопросу с узбекскими коллегами продолжаются. Ожидается, что все существующие вопросы будут решены в ходе очередной встречи делегаций двух стран и будет подписан соответствующий договор», - сообщил зампред главы «Барки точик» Мадумар Асозода 13 февраля на пресс-конференции в Душанбе.

Он отметил, что стороны, в частности, согласовывают между собой тариф, по которому Узбекистан будет получать таджикскую энергию.

Глава «Барки точик» Мирзо Исмоилзода подчеркнул, что таджикская сторона предлагает за свою электроэнергию в этом году более высокий по сравнению с прошлым годом тариф.

Отметим, что в прошлом году Узбекистан платил Таджикистану за каждый киловатт электроэнергии 2 цента.

При этом средний тариф в самом Таджикистане составлял 17 дирамов (1,8 цент), а себестоимость таджикской электроэнергии 16 дирамов (1,7 цент).

По словам Асозода, в нынешнем году планируется поставить в соседнюю страну порядка 1,6 млрд кВтч электроэнергии, что почти на 200 млн кВтч больше по сравнению с прошлогодним объемом.

В 2018 году, согласно данным «Барки точик», в Узбекистан было экспортировано 1 млрд. 480 млн кВтч электроэнергии.

Таджикистан восстановил поставки электричества в Узбекистан в апреле прошлого года после девятилетнего перерыва.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Жителям Дашогуза сократили суммы, которые они могли начислять на карты Visa
  • На юге Таджикистана от угарного газа скончались трое членов одной семьи
  • В Казахстане планируют ввести запрет на импорт российского бензина АИ-92
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×