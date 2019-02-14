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  14 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане упростят регулирование валютных операций

CA-NEWS (UZ) -  В соответствии с постановлением Кабинета Министров «Об утверждении Программы разработки законопроектов и их внесении в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан в 2019 году» будет разработан в новой редакции проект закона «О валютном регулировании».

Как сообщают местные издания, законопроект предусматривает:

инвентаризацию нормативных документов, регламентирующих все аспекты валютных операций с максимальным снижением норм в данной области;

упрощение валютных операций на основе глубокого изучения международного опыта и потребностей предпринимателей;

укрепление гарантии прав физических и юридических лиц на свободное использование своих валютных средств;

регулирование операций с движением капитала с учетом экономических интересов страны;

дальнейшее совершенствование и либерализация валютного рынка;

дальнейшее упрощение практики конвертации иностранной валюты, полученной нерезидентами в результате деятельности в Республике Узбекистан.

Ответственными за законопроект определены - Центральный банк, Министерство финансов, Министерство экономики и промышленности. Крайний срок подачи в Кабинет министров - 1 марта 2019 года, примерная дала внесения в Законодательную палату - 1 апреля 2019 года.

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