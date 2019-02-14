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  14 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В здании Ассоциации ремесленников в Самарканде произошел пожар

CA-NEWS (UZ) -  В здании ремесленников,, построенном в 19 веке и расположенном около исторической площади Регистан в Самарканде, произошёл пожар. Здесь находились более 15 мастерских художников и ремесленников.

В результате возгорания уничтожены строительная конструкция крыши и имущество здания на площади 150 кв. м., сгорели десятки картин. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки.


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