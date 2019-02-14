В здании Ассоциации ремесленников в Самарканде произошел пожар

CA-NEWS (UZ) - В здании ремесленников,, построенном в 19 веке и расположенном около исторической площади Регистан в Самарканде, произошёл пожар. Здесь находились более 15 мастерских художников и ремесленников.

В результате возгорания уничтожены строительная конструкция крыши и имущество здания на площади 150 кв. м., сгорели десятки картин. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки.