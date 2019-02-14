Крупный пожар в Астане: 65 человек тушили огонь в офисе Highvill Kazakhstan

CA-NEWS (KZ) - В Астане вечером 13 февраля произошел крупный пожар на территории Highvill Kazakhstan, расположенного на пр.Сарыарка, передает BNews.kz.

Как пояснили в пресс-службе КЧС, 13 февраля в 21:11 на пульт противопожарной службы Астаны поступило сообщение о пожаре в офисном здании Highvill Kazakhstan по пр.Сарыарка.

"Пожарные подразделения к месту пожара прибыли через 5 минут (после вызова - прим. автора). В ликвидации пожара на данный момент участвуют 65 человек и 16 единиц пожарной техники", - сообщили в ДЧС Астаны.

Пожару присвоена вторая категория сложности. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, пожар локализован в 22:45. Площадь пожара составила 1200 кв.м.

На место происшествия вскоре после прибытия службы пожаротушения приехал аким Астаны Бахыт Султанов, сообщает пресс-служба акимата Астаны.