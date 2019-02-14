Экс-глава спецслужб Узбекистана был задержан 11 февраля и дает показания в СИЗО - CМИ

CA-NEWS (UZ) - 11 февраля в отношении бывшего председателя Службы государственной безопасности Узбекистана 53-летнего Ихтиёра Абдуллаева была избрана временная мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц.

В настоящее время Абдуллаев допрашивается в следственном изоляторе СГБ, сообщили сотрудники данной структуры, передает centralasian.org.

Ранее ряд узбекистанских СМИ сообщили о том, что Ихтиёр Абдуллаев, руководивший Службой государственной безопасности (СГБ) республики чуть больше года, покинул должность 8 февраля этого года. В сообщении отмечалось, что за последний год Абдуллаев пережил две сложные хирургические операции на шейном и поясничном отделах позвоночника, а также операцию на глаза.

11 февраля источники в узбекском правительстве сообщили, что Ихтиёр Абдуллаев оказался фигурантом уголовного дела.

По словам офицера СГБ, работавшего под руководством экс-главы спецслужб Узбекистана, показания против Ихтиёра Абдуллаева дает его свояк Алишер Эшанхаджаева, занимавший должность советника председателя данной структуры. Собеседник говорит, что в настоящее время Эшанхаджаев содержится в следственном изоляторе правоохранительных органов.

Чиновник, приближенный к руководству СГБ, сообщил, что Алишер Эшанхаджаев был арестован 11 февраля.

По его словам, экс-глава узбекских спецслужб и его свояк были задержаны на основании показаний 46-летнего Джахангира Эгамова, являвшегося первым заместителем председателя СГБ. Эгамов был арестован 11 января этого года.

Офицер СГБ утверждает, что в течение последних шести месяцев за Ихтиёром Абдуллаевым осуществляли тщательное наблюдение. Часть этого наблюдения осуществлялась водителем Абдуллаева, говорит источник.

Один из узбекских чиновников сказал, что Абдуллаев был снят с должности после ареста многих его родственников и ряда сотрудников СГБ, в отношении которых возбуждены уголовные дела.

Ихтиёр Абдуллаев подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями 205 («Злоупотребление властью или должностными полномочиями»), 210 («Получение взятки») и 211 («Дача взятки») Уголовного кодекса республики.

По словам источников, уголовное дело в отношении экс-председателя СГБ было возбуждено 8 февраля Военной прокуратурой Узбекистана.

Как сообщил приближенный к правительству источник, в период с 10 января по 11 февраля в Узбекистане были возбуждены уголовные дела в отношении около ста сотрудников СГБ, в качестве меры пресечения все они были заключены под стражу.

Источники утверждают, что Ихтиёр Абдуллаев «попал в немилость к Мирзияеву» после того, как глава государства узнал о том, что СГБ прослушивала телефонные разговоры членов его семьи и установила наблюдение за ними.

По словам источников, в отношении арестованных сотрудников узбекских спецслужб возбуждены уголовные дела по следующим статьям УК республики: 167(«Хищение путем присвоения или растраты»), 205 («Злоупотребление властью или должностными полномочиями»), 210 («Получение взятки») и 211 («Дача взятки»).