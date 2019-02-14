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  14 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане намерены ужесточить допуск журналистов к освещению мероприятий

CA-NEWS (KZ) -  В Казахстане намерены ужесточить правила допуска журналистов к освещению мероприятий, сообщает informburo.

На сайте "Открытые НПА" опубликовали проект поправок в приказ министра культуры и информации "Об утверждении Правил аккредитации журналистов".

Для аккредитации журналиста к заявлению помимо прочего предлагается прилагать:

письменное согласие журналиста (в произвольной форме) на соблюдение внутреннего распорядка аккредитующей организации и регламента, установленного модератором;
копии документов, подтверждающих наличие договорных отношений между журналистом и средством массовой информации.

Такую меру Министерство информации и коммуникаций РК предлагает ввести для подтверждения статуса представителя СМИ.

Также проект приказа предусматривает норму, по которой журналисту могут отказать в аккредитации в случае отсутствия возможности размещения в помещениях, где проводятся заседания, совещания и другие мероприятия. Основанием для такой меры указано приложение к приказу министра финансов, по которому общие помещения (конференц-зал, зал совещаний), где проводятся заседания и иные мероприятия, ограничены.

В проекте поправок также расширен перечень условий, по которым аккредитованный журналист лишается аккредитации. В него включены ещё два пункта:

В случае, установленном пунктом 4 статьи 22 Закона "О средствах массовой информации": если журналистом нарушены правила аккредитации либо за распространение не соответствующих действительности сведений, порочащих честь и достоинство аккредитовавших его государственных органов, общественных объединений и организаций
За нарушение внутреннего распорядка аккредитующего органа и регламента модератора.

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