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  14 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане могут упростить получение гражданства

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане будет разработан новый проект закона «О гражданстве Республики Узбекистан». Об этом говорится в постановлении Правительства «Об утверждении Программы разработки законопроектов и их внесении в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан в 2019 году».

Как сообщают местные издания, с учетом пункта 2 постановления президента Узбекистана от 25 октября 2018 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию государственной политики Республики Узбекистан в сфере сотрудничества с соотечественниками, проживающими за рубежом» законопроект предусматривает:

Программу первоочередных мер по развитию сотрудничества Республики Узбекистан с соотечественниками, проживающими за рубежом;

передачу норм нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы гражданства, законодательным актам, имеющим высшую юридическую силу;

введение упрощенного порядка выдачи гражданства Республики Узбекистан.

Отмечается, что принятие закона позволит создать для граждан благоприятные условия, основанные на упрощении процесса получения и выхода из гражданства.

Исполнителями, ответственными за законопроект, являются Министерство внутренних дел, Министерство юстиции, Министерство иностранных дел, Служба государственной безопасности и Генеральная прокуратура. Срок подачи законопроекта в Кабинет министров - 1 июня 2019 года. Приблизительная дата внесения в Законодательную палату - 1 июля 2019 г.

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