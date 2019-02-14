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  14 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Водитель автопогрузчика погиб под лавиной на трассе Душанбе-Худжанд

CA-NEWS (TJ) -  На трассе Душанбе – Худжанд – Чанак под снежной лавиной погиб 63-летний водитель автопогрузчика Тугён Умаров, сообщили «АП» в пресс-службе компании Innovative Road Solutions (IRS).

Инцидент произошел 13 февраля на 65-м километре трассе в 8 километрах от туннеля «Истиклол». Снежная лавина накрыла автопогрузчик марки ZL-50.

«Тело Тугёна Умарова вытащили из-под лавины и отправили его родным в село Зидди Варзобского района», - сообщили в IRS.

13 февраля компания IRS из-за обильных снегопадов и схода лавин временно приостановила движение транспорта по трассе Душанбе – Худжанд с 47-го километра в сторону Худжанда и с 81-го – в сторону столицы Таджикистана.

Между тем, по сообщению КЧС и ГО Таджикистана, ситуация на вышеназванной дороге остается крайне тяжелой.

«Автодорога Душанбе-Худжанд остается закрытой для движения автотранспорта, - сообщил «АП» начальник пресс-службы КЧС Таджикистана Умеда Юсуфи. – Опасность схода снежных лавин очень высока», - отметила Юсуфи.

Когда будет восстановлено движение автотранспорта на трассе пока неизвестно.

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