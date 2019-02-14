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  14 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Бывший и действующий президенты Монголии обвиняют друг друга в тайной приватизации 49% акций ГОК Эрдэнет
экс-президент Монголии Ц.Элбэгдорж
экс-президент Монголии Ц.Элбэгдорж
Предыстория: Президент Монголии заявил, что экс-президент и экс-премьеры в 2016 году продали иностранцам крупнейшее месторождение угля

CA-NEWS (MNG) -  В Монголии 13 февраля состоялась встреча экс-президента страны Цахиагийн Элбэгдоржа с журналистами, сообщает Монголия Сейчас. Последние полтора года Элбэгдорж почти не появлялся на публике, успев за это время побывать в десятке стран и даже встретиться с Папой Римским.

Главной темой беседы стала позиция экс-президента относительно «гражданской просьбы» действующего президента Халтмагийна Баттулги к Генеральной прокуратуре проверить экс-президента на причастность к аферам вокруг каменноугольного месторождения Тавантолгой.

Сообщается, что Элбэгдорж и другие приближенные лица собирались отдать это крупнейшее в мире месторождение китайцам на 100 лет. Экс-президент отверг это обвинение, равно как и обвинения насчёт тайной приватизации 49% акций ГОКа Эрдэнэт (совместное монголо-российское предприятие горно-обогатительный комбинат «Эрдэнэт») и обвинения, что он и его сподвижники запустили руку в бюджет международной конференции АСЕМ (Форум «Азия — Европа»).

Более того, Ц.Элбэгдорж заявил, что к вопросу 49% может быть причастен сам Х.Баттулга.

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