В Бухаре пройдет международный форум по паломническому туризму

CA-NEWS (UZ) - 21-23 февраля в Бухаре пройдет I международный форум по паломническому туризму, сообщает УзА.

В ходе форума пройдут презентации туристического потенциала страны, возможностей паломнического туризма, проектов и успехов, достигнутых в последние годы в результате привлечения инвестиций, поддержки предпринимательской деятельности. Кроме того, будет рассмотрен опыт зарубежных стран по развитию паломнического туризма.

В рамках форума будут организованы выставки по освоению новых направлений в туризме, формированию интересных туристических продуктов, пройдут переговоры по расширению связей сотрудничества с зарубежными гостями и предпринимателями.

Ожидается участие свыше 100 представителей многих стран мира, таких как Индонезия, Малайзия, Египет, Пакистан, Казахстан, Катар, Кувейт, Саудовская Аравия, Сингапур, Азербайджан, Турция, Нигерия, Россия, Индия, Германия, США, Франция, Великобритания, Южная Африка, а также ряда международных организаций. Среди них есть и специалисты сферы, представители туристических компаний, выдающиеся ученые и другие.

У паломнического туризма есть своеобразные требования. Учитывая это, предусмотрено создание соответствующих удобств для участников форума, исповедующих ислам.

В программу форума входит также ознакомление его участников с древними архитектурными памятниками Бухары. Безусловно, этот визит еще более обогатит их знания об уникальных памятниках старины, которые были созданы благодаря яркому уму и кропотливому труду наших предков, крупном туристическом центре, раскинувшемся на Великом шелковом пути – святом городе, признанном в качестве “Жемчужины Востока”.