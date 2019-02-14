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  14 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане железнодорожные билеты подорожают на 20%

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане, начиная с 1 марта 2019 года стоимость железнодорожных билетов на пассажирские поезда по всем местным направлениям будет увеличена на 20%. Об этом сообщила пресс-служба железнодорожной компании "Узбекистон темир йуллари".

Стоимость билетов на высокоскоростные поезда «Афросиаб» остаются без изменений.

Повышение вызвано покрыть расходы за потребляемую электроэнергию, закупаемые расходные материалы, позволит оплачивать конкурентоспособные заработные платы обслуживающему персоналу и компенсировать остальные расходы связанные с обслуживанием поездов.

В свою очередь всё это будет способствовать увеличению количества железнодорожных маршрутов и на социально значимых маршрутах, отметили в пресс-службе.

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