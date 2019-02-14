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  14 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан перестанет экспортировать хлопчатобумажную пряжу

CA-NEWS (UZ) -  Узбекистан нацелился на полный отказ от экспорта хлопчатобумажной пряжи, следует из постановления президента, передает издание "Народное слово".

Шавкат Мирзиёев поручил в документе в течение трех месяцев утвердить Концепцию ускоренного развития текстильной и швейно-трикотажной промышленности на период 2019—2025 годов.

В ней должно быть прописано доведение объемов экспорта текстильной продукции к 2025 году до $7 млрд за счет переработки всего объема производимой в республике хлопчатобумажной пряжи.

Помимо этого, концепция должна предусматривать комплексный подход к переработке сырья, производству и экспорту готовой продукции, в том числе на основе расширения и поддержки промышленной кооперации, проведения исследований внутреннего и внешних рынков сбыта текстильной продукции, а также меры по выстраиванию единой цепочки создания добавленной стоимости.

Ожидается, что к 2020 году хлопок будет полностью перерабатываться. Сделать это планируется за счет организации хлопково-текстильных кластеров. Сейчас в структуре экспорта текстильной продукции основную долю занимает именно хлопчатобумажная пряжа (45,3%). Для сравнения: на готовые изделия приходится лишь 36,5%.

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