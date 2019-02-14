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  14 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан планирует увеличить объемы экспорта электроэнергии в Афганистан и Узбекистан

CA-NEWS (TJ) -  Таджикистан планирует увеличить экспорт электроэнергии в Афганистан и Узбекистан в текущем году. Председатель госэнергохолдинга «Барки точик» Мирзо Исмоилзода на встрече с журналистами, в среду, 13 февраля в Душанбе заявил, что ведутся переговоры с афганскими и узбекскими энергетиками по объемам и ценам поставок.

В пик производства электроэнергии (весенне-летний сезон) республика может предложить Афганистану и Узбекистану больше электроэнергии, чем было поставлено в прошлом году, сообщает Авеста.

Согласно предварительным договоренностям в соседние страны планируется поставить порядка 3,2 млрд. кВт/ч электроэнергии, то есть по 1,6 млрд. кВт/ч каждой стране.

На вопрос журналистов, изменятся ли экспортные тарифы для Узбекистана по сравнению с прошлым годом, Исмоилзода отметил, что этот вопрос обсуждается с узбекскими коллегами и таджикская сторона предлагает повысить его.

Глава «Барки точик» также отметил, что в прошлом году соседнему Узбекистану было поставлено 1 млрд. 480 млн. кВт/ч по цене 2 американских цента за один киловатт.

Таджикские энергетики утверждают, что в текущем году снега в высокогорьях республики выпало предостаточно, кроме того, введенные новые энергетические мощности позволяют увеличить производство электроэнергии в весенне-летний период.

По данным министерства энергетики и водных ресурсов, в 2018 году за пределы страны поставлено более 2,4 млрд. кВт/ч электроэнергии. За счет этих поставок республика выручила около $77 млн.

Издание отмечает, что стоимость каждого киловатта энергии для Афганистана в минувшем году составлял 4,11 цента, а для Узбекистана – 2 цента.

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